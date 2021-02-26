İran'da bir buz mağarası: Çema

İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletindeki Çelgerd kentinde bulunan Çema buz mağarası adından da anlaşıldığı gibi sıcak yaz aylarında bile kar ve buzla kaplı bir yer.

Yıllarca önemli kar yağışı nedeniyle mağarada delikler açılmış ve deliklerin içindeki su dışarı sızarak muhteşem avizeler ve güzel koridorlar yaratmıştır.

Bu mağara, Çema vadisinin ortasında yer almaktadır. İran'daki en büyük tatlı su kaynağıdır. Bu buz mağarasının altında çok soğuk ve berrak suya sahip bir pınar bulunmakta. Bu pınarın suyu Kuhreng barajına düküler.

Eşsiz özellikleriyle birlikte bu mağara, eyaletin ve ülkenin turistik yerlerinden biridir. Mağara güzelliği nedeniyle İran'da eşi benzeri bulunmayan mekanlardan biri olarak sayılıyor.