İran'daki UNESCO Dünya Mirasları; Çoğa Zenbil

Çoğa Zenbil 1979 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesine giren ilk İran yapıtıdır. Çoğa Zenbil MÖ 1250 yılında Kral Untaş Napirişa tarafından günümüz İran’ı Huzistan vilayetinde eski bir Elamit külliyesinde inşa edildi. Esas olarak kendi tanrıları İnşuşinak’ı onurlandırmak için inşa edilmiştir.

Yapıt topluluğu Mezopotamya’nın korunmuş ve en büyük ziguratını (piramit şeklinde yapı) ihtiva eder. Tapınak Sümerlerin tanrısı İnşuşinak’la ilişkili küp şeklinde bir binanın ortasında bulunur. Ayrıca İşnikarab ve Kirişna tapınakları ziguratın kuzey batısında yer alır.

Orijinalinde 60 metre yüksekliğe çıkan son iki basamak yıkıldığı için günümüzde zigurat yaklaşık 25 metre yüksekliğindedir.

Kaynak:Persiatravelmart.com