Tahran’da mutlaka gezilmesi gereken iki yer

İran’ın başkenti olan Tahran, ülkenin farklı bölgelerinden göç eden insanların akın etmesi ile yaklaşık 20 milyon insanın bir arada yaşadığı büyük bir şehir halıne gelmiş.

Bu şehirde Kürtler, Türkler, Azerbaycanlılar, Hıristiyanlar, Yahudiler, Müslümanlar ve diğer tüm etnik gruplar bir arada yaşıyorlar. Tahran’da görülmeye değer yerlerin listesi ise bir hayli fazladır. Bu yazıda sadece iki gezilecek yer tanıtılacak.

Sadabad Sarayı

Sadabat Sarayı, İran’ın son şahının ve ailesinin konut sarayıydı. Kentin kuzey kesiminde, Elbruz dağına bakan saray oldukça modern ve Avrupa mimari tasarımlarından etkilenmiş muhteşem bir yapıdır. Saray kompleksinin içinde, uzun boylu ağaçlarla dolu güzel bir bahçe yer alıyor. Kompleks içerisinde farklı boyutlarda 20 bina var. Bu binalar ile birlikte 1979 İran İslam Devrimi’nden sonra müzeye dönüştürülmüştür. Müzede Şah ve Şahbanu (Kraliçe) kullandıkları mücevher ve elbise koleksiyonları içeren eserler bulunuyor.

Ulusal Müze

İran Ulusal Müzesi, kaçırmamanız gereken bir başka müzedir. Burası, İran tarihi hakkında, Ahameniş İmparatorluğu ve İslam sonrası döneminde daha fazla bilgi edinebileceğiniz bir müze. Bu topraklarda yüzyıllardır güçlü ve gelişen imparatorluk, monarşi ve hükümdarların tanık olduğu hadiseleri öğrenmek şaşırtıcı olsa gerek. Medeniyetlerin birbiri ardına yükselip çöküşüne tanıklık edebilirsiniz. İran, İslam Devrimi öncesinde olduğu kadar görkemli olmayabilir, ancak meselenin gerçek olanı şu ki, bu ulus üzerine uygulanan yaptırımlar ve medyanın yanlış ve haksız yere tanıtımlarına rağmen hala daha gelişiyor ve misafirperverlikleri ile ön plana çıkıyorlar.

Kaynak:irangezirehberi.com/Mehr