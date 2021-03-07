  1. Spor
7 Mar 2021 11:45

2022 FIFA Dünya Kupası elemelerine salgın engeli

2022 FIFA Dünya Kupası elemelerine salgın engeli

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), yeni tip koronavirüs (Covid-19) kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle bu ay kıta genelinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri maçlarını ertelediğini duyurdu.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), yeni tip koronavirüs (Covid-19) kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle bu ay kıta genelinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri maçlarını ertelediğini duyurdu.

CONMEBOL'dan yapılan açıklamada, Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası'nın Güney Amerika Elemeleri'nde bu ay oynanması planlanan beşinci ve altıncı tur maçlarının, daha sonra belirlenecek bir tarihte yapılacağı belirtildi.

Covid-19 salgını nedeniyle kıta genelinde uygulanan seyahat kısıtlamalarının bu kararın alınmasında etkili olduğu ve ertelenen maç programlarının, FIFA ile yapılacak toplantının ardından yeniden oluşturulacağı ifade edildi.

Kaynak: Cumhuriyet

News Code 1892949

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