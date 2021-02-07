Liverpool'dan yıldızlarına milli takım engeli

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, önümüzdeki ay milli takım kadrolarına katılmaya hazırlanan önemli yıldızlarına izin vermeme kararı aldı. Liverpool, özellikle Güney Amerikalı ve Portekizli oyuncularına Covid-19 kuralları çerçevesinde izin vermemeyi planlıyor.

FIFA, kulüplerin artık milli takımlara oyuncu göndermemelerine olanak tanımakta. Birleşik Krallık'ta da Güney Amerika ülkeleri, Afrika ülkeleri ve Portekiz'den gelen yolcuların 10 gün boyunca bir ortelde yalnız kalmaları gerekiyor. Belirtilen ülkeler, Covid-19 önlemleri kapsamında kırmızı listede konumlandırılıyorlar.

Liverpool'un Brezilyalı isimleri Alisson, Fabinho ve Roberto Firmino ile Portekizli Diogo Jota'yı milli takıma göndermeyeceği belirtiliyor.

Kaynak: Fanatik