FIFA'dan vefat eden İranlı futbolcu için taziye mektubu

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, İranlı futbolcu Ali Ansarian 'ın vefatı nedeniyle İran Futbol Federasyonu'na taziye mektubu gönderdi.

Ali Ansarian'ın hayatını kaybetmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren Infantino, İran futbol ailesine başsağlığı diledi.

İran futbolunun önemli isimlerinden Ali Ansarian, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 43 yaşında hayatını kaybetmişti.

1996-2012 yılları arasında ülkenin en üst liginde ter döküp, Persepolis, İstiklal, Saipa, Steel Azeen, Fulad ve Shahrdari Tebriz formaları giyen Ansarian, İran A Milli Takım'da da 6 kez oynamıştı.