  1. Spor
9 Mar 2021 12:39

FIFA Galatasaray'a ödeme yapacak

FIFA Galatasaray'a ödeme yapacak

Galatasaray, Luyindama'nın sakatlığı nedeniyle FIFA'nın kulübe 736 bin 193 Euro ödeyeceğini açıkladı.

Galatasaray, geçen sezon Afrika Uluslar Kupası Elemeleri sırasında geçirdiği çapraz bağ sakatlığı nedeniyle yaklaşık 10 ay yeşil sahalardan uzak kalan Luyindama için FIFA'nın 736 bin 193 Euro ödeyeceğini duyurdu.

Sarı Kırmızılılar'dan yapılan açıklama şöyle:

"Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde 18 Kasım 2019 tarihinde oynanan Gambia ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti mücadelesinde profesyonel futbolcumuz Christian Luyindam'nın yaşadığı ciddi sakatlığa binaen, kulübümüzün FIFA'ya yaptığı başvuru olumlu sonuçlanmıştır. 

Buna göre FIFA'nın sigorta şirketi Questgates, Kulüp Koruma Programı çerçevesinde yaptığımız başvuruya istinaden kulübümüze 736 bin 193 Euro ödeneceğini bildirmiştir"

Kaynak: Cumhuriyet

News Code 1892999

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