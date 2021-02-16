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16 Şub 2021 12:46

Arjantinli eski futbolcu hayatını kaybetti

Arjantinli eski futbolcu hayatını kaybetti

Mİlli takımda da oynayan Arjantinli eski futbolcu Leopoldo Luque 71 yaşında hayatını kaybetti. Luque, 45 maça çıkıp 22 gol attığı Arjantin Milli Takımı ile 1978 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşamıştı.

Cumhuriyet'e göre, Arjantinli eski futbolcu Leopoldo Luque, 71 yaşında yaşamını yitirdi.

Arjantin basınında yer alan haberlerde, Luque'nin yeni tip koronavirüs (Covid-19) tanısıyla kaldırıldığı hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
Golcü oyuncu, kariyerinin en parlak yıllarını yaşadığı ülkesinin River Plate takımında 5 lig şampiyonluğu elde etmişti.

Luque, 45 maça çıkıp 22 gol attığı Arjantin Milli Takımı ile 1978 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşamıştı.

News Code 1892559

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