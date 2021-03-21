Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İslam Devrimi Lideri, yeni yılın ismini açıkladı

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, İran'da yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilen Nevruz Bayramı münasebetiyle görüntülü bir mesaj yayınladı.

Ayetullah Hamanei'nin mesajının satır başları şöyle:

- Nevruz Bayramı ve yeni yılın gelişi nedeniyle bütün vatandaşlarımızı, özellikle de şehitler ve gazilerin saygı değer ailelerini, bütün gazilerimizi ve bu bayramı kutlayan bütün milletleri tebrik ederim.

- Geçtiğimiz yılın sloganı üretimin geliştirilmesiydi. Halk ve hükümetten gelen çok sayıda rapora göre, üretimin geliştirilmesi sloganı, ülkenin bazı alanlarında kabul edilebilir bir derecede gerçekleşti. Tabii ki bu ilelerleme beklendiği kadar değil, çünkü altyapıda bazı çalışmaların gerçekleştirilmesine rağmen, sonuç kamu ekonomisinde ve halkın geçiminde görünür ve hissedilir değildi. Üretimin geliştirilmesinin halkın hayatına daha çok yardımcı olacağını bekliyoruz.

- "Üretimin geliştirilmesi" sloganı tamamen devrimci bir slogandır. Bu sloganın gerçekleşmesi, ulusal paranın değerini, ulusal özgüveni, halkın memnuniyetini ve milli güvenliği garanti eder.

- Ülkedeki iş durumu, insanları üretime yatırım yapmaya teşvik edecek ve üretim maliyetlerinin artmasını engelleyecek şekilde olmalıdır.

- Üretim sektöründeki düşük teşvikler ve bazı yıllarda üretici maliyetinin tüketici maliyetinden daha yüksek olan endeksi üretimin ilerlemesinin önünde bir engel olumuştur. Devrimci bir karar olan üretimin geliştirilmesi 1399 yılında alındı ve yeni bir yüzyılın başlangcı olan 1400 yılının sonuna kadar devam etmelidir.

- 1400 yılı, önümüzdeki seçimler ve üretimin geliştirilmesi için uygun bir zeminin varlığı nedeniyle kritik ve önemli bir yıldır. 1400'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri bu yılı daha önemli, hassas ve etkili bir yıl haline getirmiştir.

- Hem mevcut hükümet hem gelecekteki hükümet, üretimin geliştirilmesi, önündeki engellerin kaldırılması ve bu sloganın gerçek anlamıyla uygulanmasını kapsamlı bir şekilde desteklemelidir. Dolayısıyla 1400 yılının sloganını "üretim, destekler ve engelleri kaldırma" olarak ilan ediyorum.

Ruhani'den "Nevruz Bayramı" mesajı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'da yeni yılın başlangıcı münasebetiyle yayınladığı mesajda Nevruz Bayramı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Ruhani’nin kaleme aldığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Bu yıl Nevruz Bayramı zafer mevsiminin müjdeleyicisidir. İran milletinin düşmanları rezaletle iktidar koltuğundan düşerken İran millet gururlu bir şekilde baharı karşıladı.

Bugün düşmanlar İran milletiyle yaptırım, tehdit ve zor diliyle konuşamayacaklarını itiraf etmişler. Bu nedenle, üç yıllık yenilginin ardından İran milletiyle yapıcı etkileşim yoluna geri dönmek zorundalar.

Son sekiz yıl içinde, uluslararası siyaset alanında değerli siyasi sermaye biriktirdik ve bunun sonucu Birleşmiş Milletler (BM), Güvenlik Konseyi ve Lahey mahkemesinde art arda elde ettiğimiz zaferlerdir. Bugün dünya ile geniş, derin, stratejik ilişkilere sahibiz ve düşmanlarımız bize karşı konumlarında yalnız ve güçsüzdür. Bu sekiz yılda, mali kaynak sıkıntısı çekmemize rağmen, ülkenin kalkınması için ihtiyaç duyulan altyapının geliştirilmesinde büyük ve tarihi adımlar attık.

Doğa kışının bitmesiyle birlikte sıkıntı ve zorluk kışı da sona eriyor. Önümüzdeki yıl koronavirüs salgınını yenmenin ve aşıya erişimin yılı olacak. Biz bir kere yaptırımları yendik ve birlikte mutlaka bir kez daha bu yaptırımları yeneceğiz."

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 75 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 7 bin 540 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 61 bin 724'e vaka sayısının da 1 milyon 793 bin 805'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 849'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 536 bin 606'ya ulaştığı bilgisini verdi.