İran ekonomisinin gelişmesi için elimizden geleni yapacağız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün hükümetin Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, hükümetin faaliyetlerinin son günüe kadar üretimi sürdürmek ve onu destekleyerek önündeki engelleri kaldırmakla İran’ın ekonomisinin gelişmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Son yıllarda olduğu gibi bu yılın da isimlendirmesinde üretim konusuna gösterdiği ilgiden dolayı İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei’ye teşekkür eden Ruhani, “Hiç kuşkusuz yeni yıl, ülkenin ekonomik gelişiminin başlangıcı ve milletimizin ekonomik savaşa karşı üç yıllık direnişini sonucu olacaktır” dedi.

Ruhani, sözlerinin diğer bölümünde hükümetin ABD’nin İran milletine karşı başlattığı üç yıllık ekonomik savaş ve azami baskısı karşısında ülkeyi iyi bir şekilde yönettiğini ifade etti.