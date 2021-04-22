Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Ruhani: Artı nükleer anlaşma istemiyoruz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani dün bakanlar kurulu toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, nükleer anlaşmanın canlanması için yapılan müzakerekere değinerek, “Bugün herkes İran’ın nükleer programı meselesinin çözüm yolunun nükleer anlaşmanın uygulanması olduğunu biliyor. Bu, P5+1 ülkeleri grubu (Çin, Almanya, Fransa, Rusya, İngiltere ve ABD), Avrupa ve bölge için açıktır” dedi.

Ruhani, İran'ın artı nükleer anlaşma istemediğini vurgulayarak, “Biz aynı belgenin uygulanmasını istiyoruz; ne bir kelime eksik ne bir kelime fazlasıyla. Elbette bazı taleplerimiz var ve bunları daha sonra gündeme getireceğiz. Bu 4 yılda bize yüz milyarlarca dolar zarar verildi. Şimdi nükleer anlaşma uygulanmalıdır” ifadesini kullandı.

Bu konunun üç aşamadan oluştuğunu belirten Ruhani, “İlk aşama yaptırımların ABD tarafından kaldırılmasıdır. Başkaları da buna yardım etmelidir; ancak asıl mesele ABD’dir. Sorunu onlar yarattı ve tüm yaptırımları kaldırmak zorundalar. İkinci aşama İran'ın doğrulama yapması ve üçüncü aşama ise nükleer anlaşmaya dönmektir” ifadelerinde bulundu

Müzakerelerde kimsenin zaman öldürmesine izin vermeyiz

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, dün akşam Viyana’nın ev sahipliğinde düzenlenen son Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) Ortak Komisyonu toplantısını değerlendirdi.

Müzakerelerin zor bir süreç olduğunu kaydeden Irakçi, “Ancak kesinlikle yıpratıcı müzakerelerden kaçınırız ve kimsenin zaman öldürmesine veya süreci uzatmasına izin vermeyiz.” dedi.

Irakçi, “Tüm çabamız, ABD'nin yaptırımları kaldırması için atması gereken adımlarını doğrulamaktır. Ardından İran da harekete geçecektir.'' dedi.

İranlı başmüzakereci, ilk adımı atması gereken tarafın ABD olduğunu da sözlerine ekledi.

İran'dan Kovid-19 açıklaması: İyileşenlerin sayısı arttı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 388 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 24 bin 886 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 67 bin 913'e vaka sayısı ise 2 milyon 311 bin 813'e çıktığı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 991'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 1 milyon 823 bin 958'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.