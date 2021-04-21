Ruhani: Artı nükleer anlaşma istemiyoruz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün bakanlar kurulu toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, nükleer anlaşmanın canlanması için yapılan müzakerekere değinerek, “Bugün herkes İran’ın nükleer programı meselesinin çözüm yolunun nükleer anlaşmanın uygulanması olduğunu biliyor. Bu, P5+1 ülkeleri grubu (Çin, Almanya, Fransa, Rusya, İngiltere ve ABD), Avrupa ve bölge için açıktır” dedi.

Ruhani, İran'ın artı nükleer anlaşma istemediğini vurgulayarak, “Biz aynı belgenin uygulanmasını istiyoruz; ne bir kelime eksik ne bir kelime fazlasıyla. Elbette bazı taleplerimiz var ve bunları daha sonra gündeme getireceğiz. Bu 4 yılda bize yüz milyarlarca dolar zarar verildi. Şimdi nükleer anlaşma uygulanmalıdır” ifadesini kullandı.

Bu konunun üç aşamadan oluştuğunu belirten Ruhani, “İlk aşama yaptırımların ABD tarafından kaldırılmasıdır. Başkaları da buna yardım etmelidir; ancak asıl mesele ABD’dir. Sorunu onlar yarattı ve tüm yaptırımları kaldırmak zorundalar. İkinci aşama İran'ın doğrulama yapması ve üçüncü aşama ise nükleer anlaşmaya dönmektir” ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani ,“ABD bizim sağlıklı ve dengeli bir ekonomiye dönmemiz için nükleer anlaşmda taahhüt ettiği aynı ekonomik koşullara dönmeli ve yeni bahanelerle uyguladığı yaptırımları kaldırmalıdır.” diye konuştu.