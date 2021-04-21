İran ve Pakistan arasındaki üçüncü sınır kapısı açıldı

İran ile Pakistan arasındaki Pişin-Mand adlı üçüncü sınır kapısı bugün resmen açıldı.

Yeni sınır kapısının açılışını İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami ve Pakistan Savunma Üretim Bakanı Zubaida Jalal Khan gerçekleştirdi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Resul Musevi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün görkemli bir törenle İran ile Pakistan arasındaki üçüncü sınır kapısı iki ülke yetkililerinin huzurunda açıldı. Yeni kapının temel işlevi İran-Pakistan ilişkilerine katkı sağlamak ve ticareti artırmaktır." ifadelerini kullandı.