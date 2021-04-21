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21 Nis 2021 14:21

İran'dan Kovid-19 açıklaması: İyileşenlerin sayısı arttı

İran'dan Kovid-19 açıklaması: İyileşenlerin sayısı arttı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 388 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 24 bin 886 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 67 bin 913'e vaka sayısı ise 2 milyon 311 bin 813'e çıktığı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 991'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 1 milyon 823 bin 958'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1893866
https://tr.mehrnews.com/news/1893866/

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