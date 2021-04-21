Müzakerelerde kimsenin zaman öldürmesine izin vermeyiz

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, dün akşam Viyana’nın ev sahipliğinde düzenlenen son Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) Ortak Komisyonu toplantısını değerlendirdi.

Müzakerelerin zor bir süreç olduğunu kaydeden Irakçi, “Ancak kesinlikle yıpratıcı müzakerelerden kaçınırız ve kimsenin zaman öldürmesine veya süreci uzatmasına izin vermeyiz.” dedi.

Irakçi, “Tüm çabamız, ABD'nin yaptırımları kaldırması için atması gereken adımlarını doğrulamaktır. Ardından İran da harekete geçecektir.'' dedi.

İranlı başmüzakereci, ilk adımı atması gereken tarafın ABD olduğunu da sözlerine ekledi.

Viyana’daki İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanması ve ABD’nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmeler haftaya devam edecek.

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri ABD, Rusya Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2018'de nükleer anlaşmadan geri çekilmişti. 20 Ocak'ta görevi devralan Joe Biden yönetimi ise İran nükleer anlaşmasına geri döneceklerini ileri sürmüştü.