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2 May 2021 11:37

MOSSAD Başkanı Cohen ile Joe Biden, İran'ı görüştü

MOSSAD Başkanı Cohen ile Joe Biden, İran'ı görüştü

Siyonist İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Başkanı Yossi Cohen'in, ABD Başkanı Joe Biden ile 30 Nisan Cuma günü Washington'da görüştüğü bildirildi.

Haaretz gazetesinde yer alan haberde, Cohen'in Biden ile yapacağı görüşme öncesinde Siyonist İsrail Rejimi Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla durum değerlendirmesi yaptığı ifade edildi.

Haberde görüşmenin, İsrail'in ABD yönetimini, 2015'te yapılan nükleer anlaşmaya dönmemesi için ikna etmeye çalıştığı bir süreçte gerçekleşmesine dikkat çekildi.

Cohen'in 29 Nisan Perşembe günü de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştüğü ve ülkesinin İran'ın nükleer faaliyetleri hakkındaki "derin endişelerini" dile getirdiği kaydedildi.

Görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama yapılmadı.

İsrail Rejimi, Washington'dan eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde İran'a getirilen yaptırımların devam ettirilmesini ve 2015'te imzalanan nükleer anlaşmaya dönülmemesini istiyor.

Kaynak: Türkiye gazetesi

News Code 1894086
https://tr.mehrnews.com/news/1894086/

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