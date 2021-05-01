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1 May 2021 10:57

İsmail Heniyye'den seçimlerin ertelenmesine tepki

İsmail Heniyye'den seçimlerin ertelenmesine tepki

El-Aksa televizyonuna konuşan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, "Seçimlerin ertelenmesi demek, iptal edilmesi ve Filistinlilerin siyasi hakkının müsadere edilmesi demektir"dedi.

Timetürk'e göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin'de 22 Mayıs'ta yapılması planlanan genel seçimlerin ertelenmesi kararının hiçbir inandırıcı gerekçesi olmadığını söyledi.

Hamas'a bağlı El-Aksa televizyonuna konuşan Heniyye, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin katılımına izin verilinceye kadar seçimleri erteleme kararını değerlendirdi.

Kararı "talihsiz" olarak nitelendiren Heniyye, "Filistin iradesi İsrail'in kararına ipotek edilirse, İsrail'le siyasi olarak ve sahada mücadele edilmez ve Oslo Anlaşması protokollerine bağımlı kalınırsa seçimlerin ertelenmesi demek, iptal edilmesi ve Filistinlilerin siyasi hakkının müsadere edilmesi demek olur." ifadesini kullandı.

News Code 1894067
https://tr.mehrnews.com/news/1894067/

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