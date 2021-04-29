Nasrullah, Siyonistlere karşı cesurca direnen Kudüs halkını takdir etti

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, Hz. İmam Hasan'nın (a.s) doğum günü münasibetiyle bie konuşma yaptı.

Kudüs hakına hitap eden Nasrullah, "Tepeden tırnağa silahlı Siyonist düşmana karşı cesurca direnen Filistin halkının özellikle sahada bulunan gençlerin çabaları taktire şayandır." dedi.

Hasan Nasrullah, "Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, çatışmanın denklemlerini değiştirmek amacıyla Kudüs'ün direnli halkına destek ve dayanışma için harekete geçmişlerdir. Bunların hepsi dikkate alınması gereken konulardır." diye konuştu.

Daha önce Lübnan Hizbullah Hareketi'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te çıkan olaylara ilişkin yayımladığı yazılı açıklamada, "Siyonist yerleşimci çetelerin saldırıları ile birlikte işgalci Siyonist rejimin askeri eylemlerini, kuşatma ve kısıtlamalarını şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

Hizbullah Hareketi, Mescid-i Aksa'ya yönelik Siyonist saldırganlığa karşı büyük direniş gösteren Filistin halkını takdir etti.