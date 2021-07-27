İran'dan Mossad'a ağır darbe

İran İstihbarat Bakanlığı Casusluk Karşıtı Genel Başkanı, sınırlar dışında yaptıkları kapsamlı operasyonel istihbarat önlemleri sırasında birkaç Siyonist İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad üyesinin tutuklandığını duyurdu.

İran İstihbarat Bakanlığı Casusluk Karşıtı Genel Başkanı tarafından yapılan açıklamada, İran’ın batı sınırından ülkeye sızan Mossad üyelerinin yanında birçok silah ve mühimmatın da ele geçirildiğini belirtildi.

İstihbarat Bakanlığı Casusluk Karşıtı Genel Başkanı ayrıca, Siyonist Rejimin seçimler sırasında defalarca ülkenin farklı yerlerinde sabotaj eylemleri gerçekleştirmeye çalıştığını ancak İran'dan ağır darbe aldığını bildirdi.