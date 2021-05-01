Dimona ve Tomer'in ardından Hayfa'da patlama

Al Mayadeen kanalında yer alan habere göre, dün gece Hayfa limanındaki petrol rafinerilerinin içinde korkunç bir yangın meydana geldiği açıklandı.

Edinilen bilgilere göre Siyonist Rejim basını, Hayfa’daki BZN fabrikasının tesislerinde yangın çıktığını ve ilgili yetkililerin yangını kontrol ettiğini duyurdu.

22 Nisan’da İsrail'in güneyinde bulunan ve 13 kilometre güneydoğusunda Şimon Peres Nükleer Araştırma Merkezi'nin yer aldığı Dimona kenti yakınlarındaki Ebu Kureynat yerleşiminde duyulan yüksek sesli patlama meydana gelmişti.

Dimona nükleer tesisine yapılan roket saldırısından önce işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan Tomer askeri sanayi kompleksinde de bir patlama yaşanmıştı.