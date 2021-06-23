Sri Lanka Cumhurbaşkanından İbrahim Reisi'ye tebrik mesajı

Sri Lanka Cumhurbaşkanından Gotabaya Rajapaksa, İran'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi'ye tebrik mesajı gönderdi.

Gotabaya Rajapaksa'nın mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Sri Lanka halkı ve hükümeti olarak İran’da 13. dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde elde ettiği zaferinden dolayı Seyyid İbrahim Raisi'yi kutluyor, ikili ilişkileri güçlendirmek için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

İran, 18 Haziran’da 13. dönem cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Ükede yapılan seçimi Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi, oyların yüzde 62'sini alarak ilk turda kazandı.