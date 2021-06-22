Kuzey Kore liderinden Reisi'ye tebrik

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, İran'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi'ye tebrik mesajı gönderdi.

Kuzey Kore halkı ve şahsı adına Reisi ve İran halkına tebriklerini ileten Kim Jong-un, “İran Cumhurbaşkanı olarak seçilmeniz, İran halkının size olan derin güvenini ve sizden yüksek beklentilerini gösteriyor.” dedi.

Kim Jong-un, "Bu vesileyle, ülkelerimiz arasındaki dostane ilişkilerin ve işbirliğinin daha da gelişeceğine olan inancımı ifade ediyor, ulusal bağımsızlığı savunmada ve güçlü bir İran'ın kurulması yönündeki çalışmalarınızda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İran, 18 Haziran’da 13. dönem cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Ükede yapılan seçimi Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi, oyların yüzde 62'sini alarak ilk turda kazandı.