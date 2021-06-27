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27 Haz 2021 12:51

Hindistan: Jammu’daki hava kuvvetleri üssüne saldırı gerçekleştirildi

Hindistan: Jammu’daki hava kuvvetleri üssüne saldırı gerçekleştirildi

Hindistan'ın Jammu’daki Hava Kuvvetleri üssünde bir saldırı gerçekleştirmek için iki insansız hava aracı kullanıldı.

Patlamalarda hiçbir uçakta hasar meydana gelmedi. Patlamalar sırasında iki personelin hafif şekilde yaralandığı açıklandı.

Bu arada Hindistan Hava Kuvvetleri (IAF), Pazar sabahı erken saatlerde Jammu Hava Kuvvetleri Üssü’nün teknik alanında iki düşük yoğunluklu patlama olduğunu bildirdi.

Patlamalardan biri bir binanın çatısında hafif hasara neden olurken, diğeri açık alanda patladı.

IAF, herhangi bir ekipmanda hasar olmadığını söyledi.

Konuyla ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte soruşturmanın sürdüğü de belirtildi.

İki Hindistan Hava Kuvvetleri (IAF) personeli, Jammu Hava üssü yakınında drone patlamalarında hafif yaralandı.

Savunma Bakanı Rajnath Singh, Jammu’daki Hava Kuvvetleri İstasyonunda bugün meydana gelen olayla ilgili olarak Hava Kuvvetleri Komutanı Yardımcısı Air Mareşal HS Arora ile görüştü. Hava Mareşali Vikram Singh durumu değerlendirmek için Jammu’ya geliyor.

Kaynak: Habergüven

News Code 1895370
https://tr.mehrnews.com/news/1895370/

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