Rusya: İran’daki seçimler meşru

Rusya Dışişleri Bakanlığı Asya İkinci Dairesi Başkanı Kabulov, İran’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin meşru olduğunu ifade etti. Kabulov, Moskova’nın Tahran’la sıkı işbirliklerinin devam etmesini umduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen İran’daki seçimlerin özgür ve adil olmadığı açıklamasıyla ilgili konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Asya İkinci Dairesi Başkanı Zamir Kabulov, “Katılım beklediğimizden daha azdı, ancak seçimler meşruydu” ifadelerini kullandı. Kabulov ayrıca “Kendilerine, aynaya baksınlar” açıklamasını yaptı.

‘Sonuçları olumlu değerlendiriyoruz’

Kabulov, Moskova’nın sonuçları olumlu değerlendirdiğini ve İran yönetimi ile sıkı işbirliğinin devam etmesini umduğunu ifade etti.

Kaynak: Sputnik