Arap Birliği'nden Saad el-Hariri'nin istifasına tepki

Youm7 gazetesinde yer alan habere göre, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu El-Gayt, Saad el-Hariri’nin yeni hükümet kurma görevinden istifa etmesine tepki göstererek, “Saad el-Hariri’nin bu kararından hayal kırıklığına uğradım” dedi.

Ebu El-Gayt, “El-Hariri’nin yeni hükümet kurma görevini bırakması, Lübnan’ın geleceği için tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Şu anda uluslararası toplum Lübnan'a yardım etmeye kararlı olmalıdır” ifadesini kullandı.

Ekim ayında hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad el-Hariri, Çarşamba günü kabine listesini Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a sunmasının ardından dün de Cumhurbaşkanıyla görüşmüştü.

Görüşmenin ardından Başkent Beyrut'ta Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayında bir basın toplantısı düzenleyen Hariri, hükümeti kurma görevini bıraktığını bildirmişti.

Hariri, "Cumhurbaşkanı Avn'ın tutumu, değişmedi. Cumhurbaşkanı bana uzlaşıya varmamızın zor olduğunu söyledi. Ben de hükümeti kurma görevinden affımı istedim." ifadelerinde bulunmuştu.