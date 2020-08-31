Lübnan'ın Berlin Büyükelçisi Mustafa Edib, yeni başbakan olarak önerildi

Sünni eski başbakanlardan Fuad Sinyora, Temam Selam, Necib Mikati ve Saad Hariri, yeni hükümeti kurma çalışmaları kapsamında başkent Beyrut'ta bir araya geldi.

Hariri'nin evinde gerçekleşen görüşmede hazırlanan ortak yazılı açıklama Fuad Sinyora tarafından okundu.

Lübnan'ın Berlin Büyükelçisi Mustafa Edib'in hükümeti kurma görevini üstlenmesi konusunda mutabık kaldıklarını belirten Sinyora, parlamentodaki siyasi grupların salt çoğunluğuyla Edib'in bu görevi almasını temenni ettiklerini ifade etti. Sinyora, hükümetin ivedilikle kurulması ve eylem planının hazırlanması gerektiğini kaydetti.

Edib'in yeni başbakan olarak önerilmesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 1 Eylül'de gerçekleştireceği Beyrut ziyaretinden bir gün önceye denk geldi.

Fransa makamları, bu ülkenin eski kolonisi Lübnan'da meydana gelen patlamanın ardından siyasi liderlerle yoğun temaslar gerçekleştirmiş, Macron bu bağlamda geçtiğimiz günlerde Lübnanlı yetkililere bir 'yol haritası' göndermişti. Macron, reform talep ettiği söz konusu mektupta, Lübnanlı yetkililerden acilen hükümet sorununu çözmelerini istemişti.

Bu arada eski başbakanların, Lübnan'ı kurtarmaya yönelik ulusal siyasi çalışmaya odaklandığını dile getiren Sinyora, böylece patlama sonucu yıkım meydana gelen Beyrut Limanı'nın yeniden imarı ve ekonomik krize karşı reformları hayata geçirme fırsatı bulabileceklerini belirtti.

Öte yandan yerel basında, Hizbullah ve Emel Hareketi ile siyasi müttefikleri olan Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi'nin de Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile yürütülecek istişare görüşmelerinde Mustafa Edib'i destekleyeceği haberleri yer aldı.

Mustafa Edib kimdir?

Hukuk ve siyaset bilimlerinde doktora yapan Mustafa Edib, 2000 yılında Lübnan Üniversitesinde akademisyen olarak göreve başladı.

Mustafa Edib, 2000 yılında eski Başbakan Necib Mikati'nin danışmanı oldu ve bu görevi, diplomatik temsilci olarak atandığı 2013 yılına kadar sürdürdü.

Lübnan ve Fransa'daki çeşitli üniversitelerde uluslararası hukuk alanında akademisyenlik yapan Edib, 18 Temmuz 2013'ten beri Lübnan'ın Berlin Büyükelçisi olarak görev yapıyor.