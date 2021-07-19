İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 213 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 25 bin 441 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 87 bin 374'e vaka sayısı ise 3 milyon 548 bin 704'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 361'nın durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 152 bin 653'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.