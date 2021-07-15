Hariri, hükümeti kurma görevini bıraktı

Hariri'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, ekim ayında hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad el-Hariri, dün kabine listesini Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a sunmasının ardından bugün de Cumhurbaşkanıyla görüştü.

Görüşmenin ardından Başkent Beyrut'ta Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayında bir basın toplantısı düzenleyen Hariri, hükümeti kurma görevini bıraktığını bildirdi.

Hariri, "Cumhurbaşkanı Avn'ın tutumu, değişmedi. Cumhurbaşkanı bana uzlaşıya varmamızın zor olduğunu söyledi. Ben de hükümeti kurma görevinden affımı istedim." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Hariri'nin görevi iade ettiğini duyurmasının ardından dolar, karaborsada ilk kez 20 bin liranın üzerine çıktı.

Hariri, dün teknokratlardan oluşan 24 üyeli kabine listesini Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a sunduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Milliyet