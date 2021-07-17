İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 175 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 15 bin 139 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 86 bin 966'ya vaka sayısı ise 3 milyon 501 bin79'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 237'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 118 bin 348'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.