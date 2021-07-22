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22 Tem 2021 16:04

Gazze'de pazar yerinde patlama

Gazze'de pazar yerinde patlama

Gazze'deki Ez-Zaviye Çarşısında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Zaviye Çarşısı içerisinde bulunan ve birkaç kattan oluşan bir evde şiddetli bir patlamanın meydana geldiği belirtildi.

Patlamanın nedeni araştırılıyor

Patlama sonrası hayatını kaybeden bir kişi ile 10 yaralının Şifa Hastanesine nakledildiği ifade edilen açıklamada, patlamanın yaşandığı ev ve çevresinde maddi hasar meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada, sivil savunma ekiplerinin patlama sonrası çıkan yangını kontrol altına aldığı belirtilirken, patlamanın nedeninin araştırıldığı kaydedildi.

Kaynak: TRT Haber

News Code 1895935
https://tr.mehrnews.com/news/1895935/

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