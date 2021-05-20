Siyonist İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor

İsrail Rejimi savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir apartman dairesini hedef alması sonucu yaralananlar olduğu bildirildi. Saldırılarda Han Yunus'un Japon Mahallesi'nde ve Refah kentinin Şabura bölgesinde yer alan iki ev hasar gördü.

Savaş uçakları, Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Şüheda Meydanı'nı da bombaladı. Yaralıların olduğu saldırıda altyapı da büyük zarar gördü.

Gazze'nin güneyindeki Şeyh Aclin bölgesinde bir tarım alanı ile boş bir aracı hedef alan İsrail Rejimi savaş uçakları, Gazze'nin güneyinde, Refah ve Deyr el-Belah'da bulunan Filistin direniş gruplarına ait üç mevziyi bombaladı.

Siyonist İsrail güçleri ayrıca, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki tarım arazilerine de hava saldırıları düzenledi. İşgalçi İsrail güçlerinin Beyt Hanun'da gerçekleştirdiği topçu saldırısında bir tarım arazisinde yangın çıktı.

Öte yandan Siyonist İsrail botları, Gazze'nin kuzeyinde ve Han Yunus'ta sahil kesimini bombaladı.

Kaynak: AA