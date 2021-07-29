Antalya'daki orman yangını devam ediyor

TRT Haber'e göre, Antalya'da dün öğle saatlerinden beri devam eden yangınlara ekiplerin müdahalesi sürüyor. Manavgat ilçesinde yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Gece saatlerinde de Akseki ilçesinde yangın başladı.

3 can kaybı

Yangında Kepezbeleni Mahallesi'nde yalnız yaşayan 82 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Değirmenli Mahallesi Delioğlanlı mevkisinde de Osman Gardaş ve Şehri Gardaş’ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

10 kişi mahsur kaldı

Rüzgarın etkisiyle yangın Manavgat ilçesindeki Oymapınar Barajına kadar ilerledi.

Alevlerden kaçan 10 kişi barajdaki tekneye binerek uzaklaştığı sırada yakıtları bitince mahsur kaldı. AFAD ekipleri mahsur kalanları kurtardı.

18 mahalle boşaltıldı

Akseki ve Manavgat ilçelerinde 18 mahalle tedbiren boşaltıldı. Alevlere teslim olan onlarca ev kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

AFAD'dan yapılan açıklamada da 122 kişinin yangından etkilendiği, 58 kişinin de tedavisi sürdüğü belirtildi.