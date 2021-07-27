Almanya'da atık yakma tesisinde patlama

Polis, patlamanın etkisiyle yoğun duman oluşması nedeniyle çevredeki ev ve iş yerlerinin cam ve kapılarının kapalı tutulması çağrısında bulundu.

Almanya'nın Leverkusen kentinde atık yakma tesisinde patlama meydana geldi. Halka evden çıkmamaları ve pencerelerini açmamaları uyarısı yapıldı. Patlama yerel saat ile 09:40'da oldu ardından yangın çıktı. En az ikisi ağır çok sayıda yaralı var. 5 çalışan ise kayıp..

Alman medyası, patlamanın, tesisin akaryakıt tanklarının bulunduğu alanda meydana geldiğini yazdı.

Leverkusen itfaiyesi de akıllı telefon kullanıcılarına "yüksek tehlike" uyarısı gönderdi.

Patlama nedeniyle oluşan dumanın kilometrelerce uzaklıktan görülebildiği ifade edildi.

Kaynak: TRT Haber