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16 Haz 2021 09:36

Siyonist İsrail'den Gazze'ye yeni hava saldırısı

Siyonist İsrail'den Gazze'ye yeni hava saldırısı

Siyonist Rejim güçlerine ait savaş uçakları dün gece saatlerinde abluka altındaki Gazze Şeridi’ye hava saldırısı düzenledi.

Arap medyasına göre, işgal rejimi yangın balonların fırlatılmasını sebep göstererek Gazze Şeridi'ni yeniden bombalamaya başladı.

Siyonist savaş uçaklarının güneydeki Han Yunus kentinde İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait askeri 2 noktayı vurduğu belirtildi. Saldırılarda yaralanan veya ölen olmazken maddi hasarın meydana geldiği ifade edildi.

Bazı kaynaklar ise işgalci İsrail rejiminin, Gazze Şeridi'ndeki sivil alanları bombaladığını bildirdi.

Siyonist Rejim, Mayıs ayında da 11 gün boyunca Gazze'yi havadan ve karadan bombalamıştı.

Saldırılar nedeniyle 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 248 Filistinli şehit oldu, 1948 kişi de yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail saldırılarında yaralananlardan 610'u çocuk.

News Code 1895075
https://tr.mehrnews.com/news/1895075/

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