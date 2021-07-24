İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Rusya'ya gitti

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzadi, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun daveti üzerine Deniz Kuvvetleri Günü etkinliğine katılmak için bugün St. Petersburg kentine gitti.

İran Moskova Büyükelçisi Kazım Celali bugün yaptığı açıklamada, İran savaş gemisi Sahand ve Makran'ın yarın St. Petersburg'da düzenlenecek Rus Deniz Kuvvetleri Günü geçit törenine katılacağını bildirdi.

Resmi olarak 2006 yılından bu yana her yıl Temmuz ayının son haftasonunda kutlanan Rusya Deniz Kuvvetleri Günü çerçevesinde, Kuzey Denizi, Baltık Denizi, Karadeniz ve Hazar Denizi donanmalarının bulunduğu bölgelerde, savaş gemileri, denizaltıları ve askerlerin katıldığı çeşitli etkinlikler düzenleniyor.