İran savaş gemisi St. Petersburg'daki geçit törenine katıldı

İran savaş gemisi Sahand, Rusya Donanma Günü nedeniyle St. Petersburg kentinde denizde düzenlenen geçit törenine katıldı.
Sputnik'e göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg’da denizde düzenlenen ve savaş gemilerinin katıldığı resmi geçit törenine bot üzerinde katılarak, denizde dizilen gemi mürettebatlarının Donanma Günü’nü kutladı.
Putin, denizcilere hitaben, “Donanma Günü’nüzü kutlarım” diye seslendi.
Kutlama törenine İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzadi de özel konuk olarak katıldı.
Rusya’da her yıl kutlamaların yapıldığı Donanma Günü kapsamında bu yıl, donanmanın kuruluşunun 325. yıldönümü kutlanıyor.
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