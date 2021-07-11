İran Donanmasının Atlantik'teki varlığı ABD'nin iddialarına bir yanıttır

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzadi, dün akşam konuk olduğu bir devlet televizyonu kanalında Sehend muhribi ve Mekran ileri üs gemisinden oluşan 77. Filo'nun Atlantik seferiyle ilgili olarak açıklamada bulunarak, “Amerikalılar karasularımızdan sularımızdan 12 mil uzaktayken, Atlantik Okyanusu'ndaki 5 bin mil uzaklıktaki İran Donanmasından korkuyorlar. Şimdiye kadar Amerikalılar bölgemizdeydi ve biz kötü davrandıkları halinde karşılık vermek amacıyla onları izliyorduk, ancak şimdi İran Donanması Atlantik'te.” dedi.

Tuğamiral Hanzadi, “Atlantik'teki varlığımız, Amerikalıların İran'ın asla okyanusa ulaşmayacağı iddiasına bir yanıttı. Başından beri Meksika Körfezi'ne gitmek gibi bir niyetimiz yoktu ve filomuz Atlantik'in ortasına geldiğinde haberi basında yer aldı.” ifadelerini kullandı.

Zulümle mücadele temeli üzerine kurulan İran İslam Cumhuriyeti’nin Atlantik’teki varlığının ABD için endişe yarattığını belirten Tuğamiral Hanzadi, “Atlantik Okyanusu'ndaki varlığımızla İran Donanmasının güçlü yeteneklerini denitoruz ve 77. Filo'nun Atlantik Okyanusu'nda seyrederken Amerikalıları korkutuyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hanzadi, Atlantik Okyanusu kapısının İran’a açıldığını ifade ederek, “Açık denizlerde ileri gidersek, güçümüz ile varlığımızı ve aynı zamanda güvenliği yaratmak için yürütülen ortak çalışmalar konusundaki rolümüzü gösteriyor.” diye konuştu.

30 günde Atlas Okyanusu'na ulaştı

10 Mayıs'ta Fars Körfezi'nde yer alan Hürmüzgan eyaletinin Bender Abbas Limanı'ndan hareket edip Afrika'yı dolanan 77. Filo, 12 bin kilometrelik (6 bin mil) mesafe kat ederek 30 günde Atlas Okyanusu'na ulaşmıştı.