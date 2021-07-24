İran savaş gemisi St. Petersburg'da

Sputnik'e göre, Rus Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Nikolay Yevmenov dün yaptığı açıklamada, Hindistan, Pakistan ve İran savaş gemilerinin deniz geçit törenine katılmak için St. Petersburg'a geldiklerini duyurdu.

Amiral Yevmenov daha önce St. Petersburg'da düzenlenmesi planlanan deniz geçit törenine yabancı ülkelerden 4 savaş gemisinin katılacağını bildirmişti.

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzadi, Rusya Savunma Bakanı'nın daveti üzerine Donanma Günü etkinliğine katılmak için bugün St. Petersburg kentine gidecek.

Resmi olarak 2006 yılından bu yana her yıl Temmuz ayının son haftasonunda kutlanan Rusya Deniz Kuvvetleri Günü çerçevesinde, Kuzey Denizi, Baltık Denizi, Karadeniz ve Hazar Denizi donanmalarının bulunduğu bölgelerde, savaş gemileri, denizaltıları ve askerlerin katıldığı çeşitli etkinlikler düzenleniyor.