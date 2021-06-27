İran, Hint Okyanusu Donanma Sempozyumu'na katılacak

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzadi, 7. Hint Okyanusu Donanma Sempozyumu'na (IONS) katılmak üzere Hint Okyanusu'ndaki Fransız toprağı Reunion Adası'na gitti.
Hindistan tarafından 2008 yılında başlatılan IONS, Kuzey Hint Okyanusu'ndaki güvenliği sağlamak için bölge ülkeleri deniz kuvvetleri arasında yakınlaşmayı attırmayı amaçlıyor.
İki yılda bir düzenlenen Hint Okyanusu Donanma Sempozyumu'nun İran da dahil 24 üyesi bulunuyor.
2018'de altıncısı düzenlenen IONS konferansına Tahran ev sahipliği yapmıştı.
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