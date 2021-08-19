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19 Ağu 2021 14:57

Rus filosu Enzeli Limanı'na yanaştı

Rus filosu Enzeli Limanı'na yanaştı

Uluslararası Deniz Kupası Yarışmaları'na katılmak üzere İran’a gelen Rus filosu ülkenin güneyindeki Enzeli Limanı'na yanaştı.

Uluslararası Deniz Kupası Yarışmaları'na katılmak üzere İran’a gelen Rus filosu ülkenin güneyindeki Enzeli Limanı'na yanaştı.

"Mahaçkale", "Astrahan" ve "738 SB" adlı gemilerden oluşan Rus filosunun Uluslararası Deniz Kupası Yarışmaları'na katılmak için İran'ın kara sularına girdiği belirtildi.

İran'ın kuzeyindeki Enzeli limanının ev sahipliği yapacağı yarışmaya Azerbaycan, Kazakistan ve Rusya katılacak.

Yarışmaya Azerbaycan'dan "G-122" ve "G-124"  tipi iki koruma gemisi katılırken Kazakistan'dan da "Mangistau" ve "Sari Arka" gemileri katılacak.

24 Ağustos itibariyle düzenlenecek olan organizasyon 25 gün boyunca sürecek.

News Code 1896576
https://tr.mehrnews.com/news/1896576/

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