Amerikan güçleri Haseke’deki üslerini güçlendirmeye devam ediyor

Amerikan işgal güçleri,Suriye’nin El Cezire bölgesindeki üslerini güçlendirmeye devam ederek, Haseke’nin güneyinde yer alan El Şeddadi’deki üslerine iki askeri helikopterle teçhizat, mühimmat, lojistik malzeme ve çok sayıda askerini geçirdi.

Yerel kaynaklar SANA muhabirine, “Amerikan işgal güçlerine ait iki helikopterin El Şedaddi kentindeki üslerine iniş yaptığı ve El Karama Okulu’ndaki karargahlarına mühimmat, teçhizat, lojistik ve gıda malzemeleri ile özel teçhizatın ve birkaç askeri de nakle ettiğini belitti.