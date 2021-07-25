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25 Tem 2021 10:30

Amerikan güçleri Haseke’deki üslerini güçlendirmeye devam ediyor

Amerikan güçleri Haseke’deki üslerini güçlendirmeye devam ediyor

Suriye devlet ajansı SANA, Haseke’nin güneyinde yer alan El Şeddadi’deki üslerine iki askeri helikopterle teçhizat, mühimmat, lojistik malzeme ve çok sayıda askerini geçirdiğini duyurdu.

Amerikan işgal güçleri,Suriye’nin El Cezire bölgesindeki üslerini güçlendirmeye devam ederek, Haseke’nin güneyinde yer alan El Şeddadi’deki üslerine iki askeri helikopterle teçhizat, mühimmat, lojistik malzeme ve çok sayıda askerini geçirdi.

Yerel kaynaklar SANA muhabirine, “Amerikan işgal güçlerine ait iki helikopterin El Şedaddi kentindeki üslerine iniş yaptığı ve El Karama Okulu’ndaki karargahlarına mühimmat, teçhizat, lojistik ve gıda malzemeleri ile özel teçhizatın ve birkaç askeri de nakle ettiğini belitti.

News Code 1895991
https://tr.mehrnews.com/news/1895991/

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