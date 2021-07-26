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26 Tem 2021 08:29

Suriye, Siyonist Rejim'in hava saldırısını püskürttü

Suriye, Siyonist Rejim'in hava saldırısını püskürttü

Suriye hava savunma sistemlerinin, Siyonist Rejim'e ait savaş uçaklarının Şam bölgesinin Seydat Zeyneb yerleşimindeki hedeflere fırlattığı 2 füzeyi imha etmeyi başardığı belirtildi.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriye hava savunma sistemlerinin, Siyonist Rejim'e ait savaş uçaklarının Şam bölgesinin Seydat Zeyneb yerleşimindeki hedeflere fırlattığı 2 füzeyi imha etmeyi başardığını belirtti.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, “Bugün İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait 2 adet F-16 jetinin Suriye hava sahasına girmeden güneybatı yönünden 2 güdümlü füzeyle saldırı düzenledi” diye açıkladı.

Kulit, “Suriye ordusunun elindeki Rus yapımı Buk-M2E hava savunma sistemleri her iki füzeyi imha etti” ifadesini kullandı.

Kaynak: Sputnik

News Code 1896003
https://tr.mehrnews.com/news/1896003/

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