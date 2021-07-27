Çin ve ABD görüşmesi gergin geçti

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Xie Feng, başkent Pekin’e yaklaşık 140 kilometre mesafedeki Tianjin kentinde ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ile bir araya geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Xie Feng’in görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin çıkmaza girdiğine işaret ederek bunun nedeninin ABD’nin Çin’e “hayali bir düşman” olarak yaklaşması olduğunu belirttiği aktarıldı. Buna göre Feng, ABD’nin amacının ülkenin sorunlarından dikkati başta yöne çekmek ve Çin’i baskı altına almak olduğunu söyledi. ABD’ye Çin’i şeytanlaştırmaya son verme çağrısı yaptı. Xie Feng’in ABD’nin Çin Komünist Partisi üyelerine ve ülkeye eğitim için giden öğrencilere vize kısıtlamasını kaldırmasını, Biden yönetiminin Çinli telekom devi Huawei’nin üst düzey yöneticisi Meng Wanzhou’nun ABD’ye iadesi girişimlerinden vazgeçmesini istediği de gündeme yansıdı.

"Somut sonuç yok"

ABD Adalet Bakanlığı, Meng’in ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmekle suçluyor. ABD’nin iade talebi nedeniyle Meng, Kanada’da önce gözaltına alınmış, ardından 10 milyon Kanada Doları kefaletle serbest kalmıştı.

Sherman, ardından Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü. ABD Dışişleri, “Sherman’ın yeni tip koronavirüsün kaynağına yönelik araştırma konusunda Çin’in Dünya Sağlık Örgütü ile işbirliği yapmamasına dair kaygılarını dile getirdiğini” belirtti “Çin’in ABD’nin, müttefiklerinin ve partnerlerinin değerlerine ve çıkarlarına karşı, uluslararası kurallara dayalı düzene karşı adımlarını” da gündeme getirdiği aktarıldı. Reuters’ın haberine göre, ABD’li yetkililer yaklaşık dört saat süren görüşmede somut bir sonuç çıkmadığını aktardı.

Kaynak: Cumhuriyet