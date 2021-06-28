Suriye'ye İran heyetinden önemli ziyaret

Kabulde, iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler ve ortak komitelerin iki dost ülke ve halkların çıkarına başta ekonomik düzeyde olmak üzere her alanda ikili işbirliğini geliştirmek için oynadıkları rolün önemi ele alındı.

Görüşmede bölgedeki durumu gözden geçirildi ve özellikle Astana ayağı toplantılarının gündemi olmak üzere siyasi kaygı taşıyan bir dizi konu ele alındı.

Ayrıca, Suriye ve halkının yararına olumlu sonuçlar elde etmek için bu yolda yürütülen siyasi çabaların sürdürülmesinin gerekliliği ve Anayasayı Tartışma Komisyonu’nun herhangi bir dış müdahale olmaksızın çalışmalarını takip etmesinin önemi vurgulandı.

Beşar Esad, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin başarısı nedeniyle İran İslam Cumhuriyeti yönetimini ve halkını tebrik etti ve bu başarının İran’ın güvenliğini ve emniyetini baltalamaya çalışan tüm güçlere yönelik yeni bir darbe teşkil ettiğini dile getirdi.

Kendi yönünden Haci, Suriye’deki devlet başkanlığı seçimlerine geniş halk katılımının, halkının iradesinin gücünün açık bir mesajından başka bir şey olmadığını belirterek, daha ülkesinin Suriye’deki yeniden yapılanma sürecinde aktif rol oynama ve çeşitli sektörlerde ekonomisini desteklemeye, haksız Batı ablukasının Suriye halkının üzerindeki yükünü hafifletecek şekilde katkıda bulunma hevesi taşıdıklarını dile getirdi.

Kaynak: SANA