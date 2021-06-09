Suriye İsrail saldırısına karşılık verdi

Siyonist İsrail'in Suriye opraklarını hedef alan saldırılarına bir yenisinin daha eklendiği bildirildi.

Suriye devlet ajansı SANA'nın aktardığına göre, Siyonist güçlerine bağlı savaş uçakları, Lübnan hava sahası üzerinden Başkent Şam'ı hedef aldı.

​Ajans, hava savunma sistemlerinin saldırılara karşılık verdiği bilgisini paylaştı.

Yalnızca maddi hasar meydana geldi

Öte yandan Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Lübnan hava sahası üzerinden yerel saatle 23.36'da başlayan saldırılarda hava savunma sistemlerinin çok sayıda füzeyi düşürdüğü ve yalnızca maddi hasar oluştuğu belirtildi.

Kaynak: Sputnik