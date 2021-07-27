Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran’dan Irak’a 291 milyon dolarlık ihracat

Paestoday'e göre, İlam gümrük Başkanı Golami, ihraç edilen ürünlerin toplam ağırlığını 594 bin ton olarak açıkladı. Golami ihraç edilen ürünler inşaat malzemeleri, meyve ve sebzevat, plastik ürünler, cam, beyaz eşya ve metal eşya gibi ürünlerden oluştuğunu kaydetti.

Geçen sene Mehran sınır kapısından Irak’a yapılan ihracat hakkında da açıklama yapan Golami, ihraç edilen ürünlerin ağırlığını 1542 bin ton ve değerini 464 milyon dolar olarak ifade etti.

Golami, İranlı ve Iraklı iş adamlarının Mehran sınır kapısında faaliyetleri sağlık protokollerine uyularak yürütüldüğünü vurguladı.

İran savaş gemisi St. Petersburg'daki geçit törenine katıldı

İran savaş gemisi Sahand, Rusya Donanma Günü nedeniyle St. Petersburg kentinde denizde düzenlenen geçit törenine katıldı.

Sputnik'e göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg’da denizde düzenlenen ve savaş gemilerinin katıldığı resmi geçit törenine bot üzerinde katılarak, denizde dizilen gemi mürettebatlarının Donanma Günü’nü kutladı.

Putin, denizcilere hitaben, “Donanma Günü’nüzü kutlarım” diye seslendi.

Kutlama törenine İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzadi de özel konuk olarak katıldı.

İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 322 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 31 bin 814 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 89 bin 122'ye vaka sayısı ise 3 milyon 723 bin 246'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 982'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 274 bin 346'ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.