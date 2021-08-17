İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı değişti

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin atama kararıyla Tuğamiral Şehram İrani İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak atandı.
İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevini daha önce Tuğamiral Hüseyin Hanzadi yürütüyordu.
İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nin atama kararıyla İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın değiştiği belirtildi.
İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin atama kararıyla Tuğamiral Şehram İrani İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak atandı.
İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevini daha önce Tuğamiral Hüseyin Hanzadi yürütüyordu.
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