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17 Eyl 2021 11:13

Rusya: Afganistan'ın yeniden imar maliyetini ABD üstlenmeli

Rusya: Afganistan'ın yeniden imar maliyetini ABD üstlenmeli

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Afganistan’ın çatışma sonrası yeniden imar maliyetinin büyük kısmını ABD ve müttefiklerinin üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında, “Her şeyden önce Afganistan’daki mevcut durumdan, son 20 yıldır bu ülkede bulunan ABD ve uluslararası koalisyon ülkelerinin sorumlu olduğunu temel alıyoruz. Tam da bu yüzden Afganistan’ın çatışma sonrası yeniden imarı ve iyileştirilme maliyetinin büyük kısmını bu ülkeler üstlenmeli” ifadesini kullandı.

‘Afgan sığınmacıları Batı ülkeleri almalı’

Zaharova, Afgan sığınmacıları hangi ülkelerin kabul etmesi gerektiği sorusuna, “Bu yükümlülüğü, Afganistan’ın nasıl yaşaması gerektiğini bilen, bu ülkenin halkına bir şeyler vaat eden, onları bir yerlere sürükleyen ve 20 yıl boyunca verdiği tüm bu vaatleri şimdi hayata geçirmesi gereken ülkeler üstlenmeli” ifadesini kullandı.

Rus diplomat, “Bundan sonra, Afganistan’ın tüm komşuları dahil 11 bölge ülkenin dahil olduğu Moskova Formatı çerçevesi içinde hareket etmeyi planlıyoruz” diye ekledi.

Kaynak: Sputnik

News Code 1897253
https://tr.mehrnews.com/news/1897253/

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