İran ve Pakistan cumhurbaşkanları görüştü

İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir araya geldi.

Bu Sabah Tacikistan’a giden Reisi, yarın ŞİÖ toplantısında bir konuşma yapacaktır.

Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) temeli 1995 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrasında Rusya ile Çin arasında birbirlerine düşman olmadıklarını askeri güvence altına alan anlaşmalarla atılmaya başlandı. 1996 yılında, Çin, Rusya, Kırgızistan, Tacikistan ve Kazakistan üye ülkeler arasında güvenin arttırılması, sınır bölgelerinin silahsızlandırılması ve bölgesel işbirliğinin teşvik edilmesi amacıyla ‘Şanghay Beşlisi’ni oluşturdu.

2001 yılında Özbekistan çekimser tavrından vazgeçerek bu uluslararası oluşuma katılma kararı aldı.

Örgüt resmen 15 Haziran 2001’de kuruldu. Örgütün merkezi Çin’deki Şanghay şehri seçildiği için adı da Şanghay İşbirliği Örgütü oldu. 2017 yılında Hindistan ve Pakistan’ın örgüte üyeliği kabul edildi ve bu konu 2017 liderler zirvesinde onaylandı.