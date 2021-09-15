Rusya: ABD Suriye’yi bölmek istiyor

Sergey Ryabkov, RT Arabic televizyonuna yaptığı açıklamasında, “Suriye'deki istikrarsızlığın ve çatışmanın devam etmesinin temel nedenlerinden birinin ülkedeki yasadışı ABD varlığı olduğunu hatırlatıyorum” ifadesini kullandı.

“Cephaneliklerinde, fiilen Suriye'yi bölme senaryosunun olduğunu düşünüyorum” diyen Rus diplomat, “Biz buna karşıyız ve BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü teyit eden mevcut kararları doğrultusunda hareket ediyoruz” şeklinde konuştu.

"Afganistan’da dengeli bir politika izliyoruz"

Afganistan’daki durumu değerlendiren Ryabkov, “Afganistan’daki durum kökten değişti. Görevimiz, çıkarlarımızı yansıtacak dengeli bir politika izlemek. Bu çıkarlar arasında, sınırlarımızın ve Orta Asya ile genel olarak bölgedeki müttefiklerimizin sınırlarının güvenliğini sağlamak” dedi.

Afganistan konusunda ABD ile diyalog halinde olduklarını anlatan Ryabkov, sözlerini şöyle sürdürdü: “Taliban’la diyalogu kesmedik. Fakat gelecekte ne olacağı başka bir mesele. Bunu, ilgi duyan tüm taraflarla konuşuyoruz, buna Amerikalılar da dahil.”

"ABD’yle görüşmelerin başarılı olması için net hedefler lazım"

ABD’yle yürütülen stratejik istikrar görüşmelerinin ikinci turundan beklentileri değerlendiren Ryabkov, “Bunun diyalog uğruna bir diyalog olmayacağını ve çalışmalarımız kapsamında ulaşmaya çalışacağımız hedeflerin netleşmesine yol açacağını umuyoruz” yorumunda bulundu.

Daha önce Rusya-ABD stratejik istikrar görüşmelerinin ikinci turunun 30 Eylül Cenevre’de yapılacağı bildirilmişti.

Kaynak: Sputnik